Украинские военные подавили попытку штурма оккупантов на Харьковском направлении — Генштаб 30 июня, 07:17 ВСУ остановили попытку штурма оккупантов на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны ранее занятых позиций.

Об этом сообщает Генштаб.

Захватчики из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вели огонь в районах города Харьков, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

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Украинские военные решительно подавили попытку вражеских штурмовых действий в районе населннного пункта Дементиевка. Оккупанты отошли.

Террористическая армия РФ нанесла авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск и обороняются. Совершают обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

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