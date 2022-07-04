ВСУ решительно подавили попытку штурма оккупантов на Харьковском направлении — Генштаб

4 июля, 07:04
На Харьковском направлении остановили штурм оккупантов (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении остановили штурм оккупантов (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении вражеская группировка войск при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий ВСУ и недопущении их перехода в наступление.

Об этом сообщает Генштаб.

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В направлении населенного пункта Прудянка украинские военные решительно подавили вражескую попытку штурмовых действий.

В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны оккупанты активно используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Штурм Война России против Украины

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