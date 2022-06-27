Оккупанты пошли на штурм на Харьковском направлении, но безуспешно — Генштаб

27 июня, 07:27
Цей матеріал також доступний українською
Штурм оккупантов на Харьковском направлении был безуспешным (Фото:Генштаб)

Штурм оккупантов на Харьковском направлении был безуспешным (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имели.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:
Российские войска обстреляли Чугуев, убив двух мирных жителей

Армия РФ вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/DKKEtgU8B3E

Также оккупационные войска дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Генштаб Штурм Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X