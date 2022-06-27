Оккупанты пошли на штурм на Харьковском направлении, но безуспешно — Генштаб 27 июня, 07:27 Цей матеріал також доступний українською Штурм оккупантов на Харьковском направлении был безуспешным (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Дементиевка и Питомник, успеха не имели.



Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Шевеловка, Песчаное, Чугуев, Шестаково, Замуловка и Русская Лозовая.

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Также оккупационные войска дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

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