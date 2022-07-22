Штурм оккупантов на Донбассе завершился для них потерями — Генштаб 22 июля, 07:27 Генштаб сообщил о неудачной попытке штурма оккупантов на Донбассе (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На Донецком направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Как сообщает Генштаб, террористические войска РФ систематически обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения для предотвращения перебрасывания резервов на другие направления. Пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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На Бахмутском направлении потерями для оккупантов завершились штурмовые действия в направлениях Доломитное — Новолуганское и Стряповка — Соледар. Дезорганизованные вражеские подразделения украинские силы отогнали назад.

Армия РФ продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.

Также оккупационные подразделения обстреливали украинские войска в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещиевка и территории Углегорской ТЭС. Нанесли авиаудар неподалеку от Стряповки.



На Краматорском направлении из танков, а также ствольной и реактивной артиллерии оккупанты вели огонь вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У последнего нанесли авиационный удар. Ведут штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времовка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковка, Полтава, Новояковка, Вражеская авиация нанесла удар возле Пречистовки.



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