Полный провал для оккупантов. Генштаб сообщил, как ВСУ отразили вражеские штурмы на Донбассе 25 июля, 07:20 Генштаб сообщил об активных боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. А авиаудары — неподалеку Григоровки и Серебрянки.



Штурмовые действия в направлениях Берестово — Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка — Ивано-Дарьевка украинские военные отразили и заставили оккупантов откатиться назад, сообщил Генштаб.

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Оккупационная армия РФ ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций войска РФ обстреливали районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БПЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары возле Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС.

Штурм в направлении Вершина — Луганское завершился для них провалом и уходом назад.

Террористические войска РФ ведут наступление в направлении Мироновское — Луганское, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия противника не отмечены. В целях сковывания действий украинских войск осуществлял обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии и вооружение танков вдоль линии соприкосновения. Вражеская авиация нанесла удары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Окккупанты вели воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

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