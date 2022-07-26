Потери и отступление для оккупантов. Украинские военные отразили несколько штурмов на Донбассе

26 июля, 08:00
На Донбассе продолжаются активные бои (Фото:Генштаб)

На Донбассе продолжаются активные бои (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар.

Как сообщает Генштаб, вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Спорного и Переездного. Вражеская авиация нанесла удары возле Спорного и Серебрянки.

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Штурмовые действия оккупантов в районах Спорного и Национального природного парка Святые Горы украинские военные успешно отразили и отбросили врага назад.

На Бахмутском направлении армия РФ совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанесла авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

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Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для оккупантов потерями и отступлением. Но вражеские подразделения пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было. Обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехово, Щербаков и Каменского.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Штурм Война России против Украины

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