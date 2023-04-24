Оккупанты подтянули на Авдеевское направление танковую бригаду: готовятся к штурму

24 апреля, 12:00
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По данным Сил обороны, российские оккупанты готовятся к штурму на Авдеевском направлении (Фото:Donetsk Region Police/via REUTERS)

По данным Сил обороны, российские оккупанты готовятся к штурму на Авдеевском направлении (Фото:Donetsk Region Police/via REUTERS)

Российские оккупационные войска подтянули на Авдеевское направление танковую бригаду, которую готовятся использовать для штурма.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

«Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Следует ожидать, что враг в ближайшее время эту технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники», — сказал он.

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Дмитрашковский добавил, что на Авдеевском направлении увеличилось количество обстрелов, также войска РФ из реактивной артиллерии бьют по Угледару.

«Вчерашний обстрел может свидетельствовать о том, что, возможно, и на этом направлении враг будет попытаться снова проводить штурмовые действия», — заявил он.

Ранее военный ВСУ Юрий Сиротюк в интервью Radio NV рассказывал, что бои за Бахмут, Авдеевку и Угледар сорвали зимнюю наступательную кампанию России.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Авдеевка Штурм Война России против Украины

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