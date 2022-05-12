Делают невозможное. Защитники Мариуполя показали, как выбивают оккупантов с Азовстали

12 мая, 22:17
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Скриншот из видео (Фото:AZOV media/Youtube)

Скриншот из видео (Фото:AZOV media/Youtube)

Бойцы полка Азов показали, как выбивают российских оккупантов с территории завода Азовсталь. Видео опубликовано на Youtube-канале AZOV media.

Война России против Украины — главные события 12 мая

«На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых — бойцы полка Азов продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода Азовсталь», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Защитники Мариуполя сообщают, что штурмуют вражеские позиции, «делая невозможное», несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения.

«Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что», — говорится в сообщении.

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Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

https://www.youtube.com/embed/gMeHgcsQXjs
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Азовсталь Война в Украине

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