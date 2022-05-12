Делают невозможное. Защитники Мариуполя показали, как выбивают оккупантов с Азовстали 12 мая, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:AZOV media/Youtube)

Бойцы полка Азов показали, как выбивают российских оккупантов с территории завода Азовсталь. Видео опубликовано на Youtube-канале AZOV media.

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«На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых — бойцы полка Азов продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода Азовсталь», — говорится в подписи к видео.

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Защитники Мариуполя сообщают, что штурмуют вражеские позиции, «делая невозможное», несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения.

«Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что», — говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

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