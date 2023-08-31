Враг пытается контратаковать. На Таврическом направлении снизилась активность боевых действий — спикер

31 августа, 11:34
Поделиться:
Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На Таврическом направлении несколько снизилась активность боевых действий, заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в четверг, 31 августа.

«Сейчас несколько снизилась активность боевых действий. Противник пытается контратаковать», — сказал он в эфире телемарафона.

Штупун заявил, что действия врага «трудно назвать контрнаступлением», но локальные контратаки он проводит.

Видео дня

Читайте также:
«Мобилизуют столько, сколько нужно». Наберут ли в ВСУ одновременно 300 тыс. человек, — Данилов

«В районе Вербового, в районе Старомайорского, (враг, — ред.) продолжает свои безуспешные попытки в районе Марьинки», — сказал он.

По словам спикера, ВСУ «успокоили» врага вблизи Авдеевки.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X