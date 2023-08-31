Враг пытается контратаковать. На Таврическом направлении снизилась активность боевых действий — спикер 31 августа, 11:34 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На Таврическом направлении несколько снизилась активность боевых действий, заявил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в четверг, 31 августа.

«Сейчас несколько снизилась активность боевых действий. Противник пытается контратаковать», — сказал он в эфире телемарафона.

Штупун заявил, что действия врага «трудно назвать контрнаступлением», но локальные контратаки он проводит.

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«В районе Вербового, в районе Старомайорского, (враг, — ред.) продолжает свои безуспешные попытки в районе Марьинки», — сказал он.

По словам спикера, ВСУ «успокоили» врага вблизи Авдеевки.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.