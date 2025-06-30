Сэкономить 50%. В Минобороны запустили тестирование оплаты штрафов через Резерв+

В Минобороны запустили бета-тестирование оплаты штрафов через приложение Резерв+ (Фото: Харьковский ОТЦК и СП)

Об этом заявила на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, функция предназначена для тех военнообязанных, которые, не уточили свои данные до 16 июля 2024 года.

«Запускаем бета-тестирование оплаты штрафов в Резерв+. Все, кто успевает сделать это вовремя, оплачивают только половину штрафа. 8500 гривен. Без очередей. Без визита в ТЦК. Это касается тех, кто не уточнил свои данные до 16.07.2024 . Потому что таково должно быть цифровое сервисное государство», — написала Черногоренко.

9 января Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 12093, который предусматривает предоставление военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации, скидку в 50% в случае добровольного признания нарушения и уплаты штрафа.

Согласно сообщению, почти половину от просроченных штрафов 2025 года выписали украинцам в возрасте 25−35 лет. А еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36−45 лет.

10 марта сообщалось, что с начала 2025 года было открыто 9 658 исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета, то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК.

14 апреля законопроект № 12093 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

25 июня стало известно, согласно данным ресурса Опендатабот, что число производств увеличилось 28,2 тысяч производств за нарушение правил воинского учета.

Ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств. рекордным стал апрель 2025 года — 5 682 штрафа.