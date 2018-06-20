Штрафы за пренебрежение ремнями безопасности. Изменит ли это привычки украинских водителей

70% водителей в Киеве погибают в ДТП именно потому, что не пользуются ремнями безопасности

За пренебрежение ремнями безопасности - 850 грн. штрафа. Такой законопроект зарегистрирован в парламенте. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Как показали опросы, более 85% водителей в Украине не пользуются ремнями и считают, что они не влияют на безопасность, рассказал один из авторов законопроекта народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

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Он отметил: если бы больше автовладельцев использовали ремни, это помогло бы снизить уровень смертности на дорогах.

85% водителей в Украине не пользуются ремнями

По словам депутата, ужесточение наказания за пренебрежение использования ремней безопасности в первую очередь привлечет внимание общества к этой проблеме, а также правоохранителей.

Найем отметил, что повышение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости уже показало свою эффективность и привело к снижению подобных правонарушений.

До принятия закона запланирована информационная кампания для граждан. Повышение штрафа в первую очередь должно побуждать к изменению поведения украинцев и формирования у пассажиров и водителей привычки пользоваться ремнем безопасности в автомобиле.

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Около 70% водителей в Киеве погибают в ДТП именно потому, что не пользуются ремнями безопасности, отметил главный редактор сайта dtp.kyiv.ua Влад Антонов.

Цель правительства - уменьшение смертности на дорогах на 30% к 2020 году

По его словам, решать эту проблему нужно прежде всего не штрафами, а масштабной информационной кампанией и разъяснением населению последствий такой неосторожного поведения.

Антонов добавил, что следует предоставить больше полномочий патрульной полиции в этой сфере.

"Это повлияет на водителей, если патрульные получат полномочия контролировать, фиксировать наличие ремней безопасности. Это нужно делать в момент движения автомобиля, так как во время стоянки человек может быть непристегнутым. А когда он откроет дверь, то скажет, что был пристегнут, а затем отстегнулся. Эти решения будут оспариваться в судах", - отметил Антонов.