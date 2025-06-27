Ежегодно десятки тысяч украинцев избегают наказания за вождение в нетрезвом состоянии — даже в тех случаях, когда нарушения должным образом запротоколированы и подтверждены. Максим Пихо, NGL.media , проанализировал все решения украинских судов по ст. 130 КУоАП (нетрезвое вождение) за последние пять лет и обнаружил несколько десятков судей, которые очень снисходительно относятся к пьяным водителям.

Два года назад житель буковинского городка Сторожинец Дмитрий Порайко попал в весьма неприятную ситуацию — автомобиль под его управлением столкнулся с другим авто. Обошлось без пострадавших, но нарколог местной больницы подтвердил, что Порайко был нетрезв, поэтому патрульные оформили два админпротокола — за вождение в нетрезвом виде и по факту ДТП.

Через три недели Дмитрий Порайко предстал перед судом, но отделался легким испугом. Судья Сторожинецкого райсуда Василий Бужора признал, что обвиняемый был нетрезвый, но патрульные не привели достаточных доказательств, что именно он был за рулем. Зато уже через 15 минут судья решил, что Порайко виновен в ДТП и оштрафовал его на 850 грн. Таким образом, рассматривая два админпротокола об одном и том же событии, судья принял противоположные решения.

Как свидетельствует анализ NGL.media, Василий Бужора в целом очень благосклонно относится к обвиняемым в нетрезвом вождении. Более 50% решений, принятых им за последние пять лет, оправдывают таких водителей.

Более 20% нетрезвых водителей избегают наказания

Ежегодно вождение в состоянии опьянения приводит к немалому числу аварий. По данным патрульной полиции, в прошлом году нетрезвые водители стали причиной тысячи ДТП, в которых погибли 110 человек, а еще более 1300 были травмированы.

Нетрезвое вождение остается одним из наиболее распространенных административных нарушений. Например, только в прошлом году украинские суды рассмотрели более 167 тыс. таких дел. И чем дальше, тем больше проблема обостряется — за последние шесть лет количество подтвержденных случаев нетрезвого вождения выросло на 50%.

Проведенный NGL.media анализ судебных решений за последние пять лет свидетельствует, что около 22% обвиняемых в нетрезвом вождении избегают наказания — ни штрафов, ни лишения водительских прав. При этом удалось выявить судей, которые оправдывают буквально сотни таких водителей. Для сбора статистических данных был использован Единый государственный реестр судебных решений. На первом этапе мы выделили все постановления судов первой инстанции по ст. 130 КУоАП (нетрезвое вождение) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно — всего около 760 тыс.

Нажмите на рисунок для увеличения.

Инфографика: NGL.media

Для дальнейшего анализа мы отобрали 637,4 тыс. постановлений, где судья уже признал вину водителя или же закрыл дело. Далее мы разделили эти решения на две категории — «признать виновным» и «закрыть дело» — для каждого судьи. Для дальнейшего анализа отобрали только тех, которые за пять лет приняли не менее 100 постановлений по ст. 130 КУоАП. Таких судей оказалось 2215.

Для каждого судьи мы также вычислили процент закрытых дел — то есть тех, где суд отказался признать виновным обвиняемого в нетрезвом вождении. Таким образом нам удалось выявить 63 судьи, у которых процент закрытых дел за пять лет составляет 50% и выше.

С перечнем судей с наибольшим процентом закрытых дел за нетрезвое вождение в 2020—2024 гг. и их статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

За последние десять лет наказание за нетрезвое вождение ужесточали дважды — в 2016 и 2021 годах. Теперь минимальное наказание предусматривает не только штраф в 17 тыс. грн, но и обязательное лишение прав на один год. Повторное нарушение в течение года грозит лишением прав на три или десять лет.

Именно угроза потерять возможность вообще садиться за руль заставляет таких водителей искать способ избежать наказания.

Как судьи закрывают такие дела?

В процессе исследования судебных постановления мы выделили два основных основания для закрытия дел по ст. 130 КУоАП — это истечение срока рассмотрения дела (один год с момента нарушения) или отсутствие события и состава нарушения.

Первый способ был популярен до марта 2021 года, когда сроки рассмотрения продлили с трех месяцев до года. После того случаи закрытия дел по этой причине стали немногочисленными.

Зато уже четыре года подряд самым популярным вариантом остается закрытие дела за отсутствием состава нарушения. В этом случае судьи закрывают дела, как правило, из-за выявленных ошибок в представленных правоохранителями материалах. При этом субъективность решения судьи практически неограничена.

Например, в Сквире Киевской области судья Александр Коваленко закрыл дело о нетрезвом вождении, так как решил, что предоставленное ему видео с бодикамеры патрульного является копией, а не оригиналом. А вот в Жовкве Львовской области судья Марьяна Олещук в аналогичном случае оштрафовала водителя. Всего NGL.media обнаружили сотни постановлений, в которых судьи учитывали копии видеозаписей с бодикамер как полноценные доказательства.

Уже упомянутый в начале этого текста судья Василий Бужора освободил от наказания водителя, который отказался по требованию полиции пройти медосмотр на наркотическое опьянение. По мнению судьи, патрульные не предложили ему пройти тест непосредственно на месте остановки. Однако в дисциплинарной палате Высшего совета правосудия такое решение признали неправомерным, поскольку правила МВД обязывают патрульных направлять водителей, подозреваемых в наркотическом опьянении, именно в медучреждение.

Конечно, нередко полицейские действительно существенно ошибаются при составлении и оформлении протоколов, что позволяет обвиняемым в нетрезвом вождении легко избегать наказания.

Например, судья Сергей Мельниченко из Днепра закрыл дело Корнелия Собко, который в третий раз (!) за год сел за руль пьяным, поскольку полиция не приобщила к материалам доказательства предыдущих нарушений. Или судья Богдана Беркещук из Коломыи закрыла дело, потому что патрульные забыли указать в протоколе, что именно обвиняемый управлял автомобилем.

Уникальный судья из Днепра

Абсолютным рекордсменом среди украинских судей, рассматривающих дела по ст. 130 КУоАП, является председатель Соборного (Жовтневого) районного суда города Днепра Вадим Гончаренко. За последние пять лет он рассмотрел 3644 дела о нетрезвом вождении, в среднем по три дела в день — это вдвое больше, чем следующий судья по этому показателю.

Судья Гончаренко отличается не только количеством рассмотренных дел, но и необычной снисходительностью к обвиняемым в нетрезвом вождении. За проанализированный период он закрыл 3035 дел — это более 83% от всех рассмотренных им.

Почти все дела Гончаренко закрывает, ссылаясь на отсутствие состава нарушения, при этом довольно произвольно трактует требования закона. Например, он оправдал водителя, который просто отказался пройти проверку на портативном алкотестере, а утверждения патрульных о характерном запахе изо рта и видеозаписи отверг как несущественные.

Вадим Гончаренко / Фото: NGL.media

Еще один характерный пример — несмотря на то, что водитель согласился пройти проверку на месте и алкотестер показал 1,96 промилле, судья Гончаренко все равно закрыл дело, потому что патрульные, дескать, не объяснили обвиняемому, что такое алкотестер, не приобщили к материалам дела сертификат и свидетельство о проверке устройства. Кроме того, по мнению судьи, патрульные должны были предложить ему пройти дополнительный осмотр в медучреждении.

Однако на самом деле после прохождения проверки на портативном алкотестере патрульные не обязаны предлагать дополнительный осмотр в больнице, разве что на этом настаивает сам водитель, пояснила NGL.media известный адвокат Светлана Ильницкая, член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Очевидно, что такая снисходительность к нетрезвым водителям не могла не привести к откровенным злоупотреблениям, когда этот судья 12 раз (!) подряд оправдал водителя Даниила Голякова, которого регулярно задерживали в состоянии наркотического опьянения.

Вадим Гончаренко отказался говорить с NGL.media.

В целом Соборный районный суд Днепра, который возглавляет Гончаренко, оправдывает 78% водителей, обвиняемых в нетрезвом вождении.

Есть ли наказание для таких судей?

Василий Бужора / Фото: NGL.media

Повлиять на таких судей можно, в частности жалобы на их решения рассматривает Высший совет правосудия. Например, после жалобы полиции на решение судьи Василия Бужоры в 2024 году ВСП привлек его к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Видимо, это действительно повлияло на судью, поскольку процент закрытых им дел уменьшился в три раза — с 53% в 2023 году до 14% в 2024 году.

По словам члена Высшего совета правосудия Романа Маселко, подать жалобу на судью может любой — независимо от того, имеет ли он хоть какое-то отношение к делу. ВСП может и уволить судью, но в случае нарушений при рассмотрении дел о нетрезвом вождении речь идет преимущественно о предупреждении или выговоре.

«В подобных делах не всегда можно быть точно уверенным, что судья сделал это намеренно, а не просто ошибся. Но когда есть очевидные признаки [системных] нарушений, то устного предупреждения, как мне кажется, недостаточно», — признает Роман Маселко.

Исследование фонда DEJURE свидетельствует, что со 2 ноября 2023 года по 20 ноября 2024 года ВСП рассмотрел жалобы на 38 судей, из которых 24 привлекли к ответственности — 20 предупреждений, три выговора и одно временное отстранение.

Проверяет судей и Общественный совет добропорядочности при ВККС. Происходит это, как правило, во время квалификационного оценивания или конкурсов на вакантные должности. «Если мы видим, что у определенного судьи 20, 30 или 50 процентов дел по ст. 130 КУоАП закрыты по срокам, мы направляем заключение о недобропорядочности судьи в ВККС», — говорит член этого совета Светлана Ильницкая. В случае подтверждения недобропорядочности ВККС направляет решение об увольнении судьи в ВСП.

«Однако ВСП часто затягивает рассмотрение по таким судьям и в результате позволяет им уйти в почетную отставку, [что предусматривает выплату выходного пособия и получение судейской пенсии]», — добавляет Ильницкая. Всего на пенсии для судей в отставке только в 2024 году из госбюджета потратили более 5 млрд грн.