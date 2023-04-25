Сумма вырастет в 2,5 раза. В Украине предлагают повысить штрафы для водителей и наказание для пассажиров 25 апреля, 18:58 Штрафы для водителей и наказание для пассажиров (Фото:AllaSerebrina/depositphotos)

ВР предлагает повысить штрафы для водителей и ввести наказание для пассажиров. Штрафы за использование неисправного авто могут возрасти в 2,5 раза, а повторное нарушение чревато лишением прав и конфискацией машины.

В Украине существуют штрафы для водителей и наказание для пассажиров за нарушение ПДД. 17 апреля 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9210 об административных правонарушениях и других законодательных актах Украины по безопасности эксплуатации транспортных средств.

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Это связано с тем, что одной из причин возникновения ДТП и их тяжелых последствий является само управление автомобилями, которые имеют существенные технические неисправности, самовольно или технически плохо переоборудованы, не отвечают техническим параметрам производителя.

Законопроектом предусмотрено:

предполагается рост штрафа в 2,5 раза, то есть до 850 грн ( вместо 340 грн).

вместо 340 грн). использование транспорта для перевозки пассажиров, груза или почты, влечет наложение штрафа в размере 1700 грн ( вместо нынешних 680 грн).

вместо нынешних 680 грн). за управление машиной без действующего сертификата соответствия техническим нормам — штраф 850 грн.

проект закона предлагает ввести наказание для пассажиров, не использующих шлемы или ремни безопасности - штраф в сумме 510 грн ( сейчас ответственность за непристегнутых пассажиров несут водители).

сейчас ответственность за непристегнутых пассажиров несут водители). также депутаты хотят запретить эксплуатацию транспортных средств, ввезенных из-за границы, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие авто требованиям технических регламентов ( от Евро-2 до Евро-6) и экологических норм.

Все эти штрафы и наказания предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях и другими законодательными актами.