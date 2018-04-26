Штрафы, общественные работы, коррекция. Как государство планирует наказывать за невыполнение родительских обязанностей

За нарушение родителей могут отправить на общественные работы сроком от 30 до 40 часов

За невыполнение родительских обязанностей будут штрафовать, назначать общественные работы и заставлять проходить индивидуальную коррекционную программу. Соответствующий законопроект был утвержден в правительстве, а теперь его должна принять Верховная рада. Суд может лишить отца и мать родительских прав за то, что они без уважительных причин более полугода не посещают, не удерживают и не воспитывают ребенка, которого ранее устроили на проживание в больницу, интернат или детский сад. Как еще наказывать недобросовестных родителей - в сюжете Радио НВ.

Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей может караться штрафом от 85 до 170 грн. За это их также могут отправить на общественные работы на срок от 30 до 40 часов. На занятия по индивидуальной коррекционной программе они должны будут приходить в свободное от работы время с целью формирования навыков ответственного отцовства.

За злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком предлагается наказывать штрафом от 850 гривен до 1700 гривен или общественными работами на срок от 60 до 240 часов. К тому же им грозит ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. За невыполнение родителями своих обязанностей, повлекшее смерть ребенка, недобросовестных взрослых сажать в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.

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Усиление ответственности за невыполнение родительских обязанностей не решит проблему нарушения прав детей взрослыми, заявил Радио НВ вице-президент Всеукраинской фонда Защита прав детей, экс-руководитель криминальной милиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко. А механизма принудительного привлечения к прохождению коррекционных психологических программ в Украине нет. По мнению эксперта, нужно вводить в учебных заведениях программы по подготовке к сознательному родительству, а также создавать социальную рекламу о нетерпимости к насилию и нарушению прав детей.