Рада предложила штрафовать гонщиков в городах от 17 тыс. грн 5 августа, 14:13 Рада предложила штрафовать гонщиков в городах от 17 тыс. грн (Фото:pexels.com/@fotios-photos)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который устанавливает административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил в Telegram, что с нарушителей будет взиматься штраф в размере 17 тыс. грн, за повторное нарушение — 34 тыс. грн с лишением прав до 6 месяцев.

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Арахамия сослался на расследование журналиста издания Украинская правда Михаила Ткача о том, как в Киеве во время войны «гоняют» на тюнингованных машинах.

«Еще больше людей вздрагивают каждый раз, когда слышат звук работы прямоточных глушителей. И это не только военные», — отметил он.

«Гонщикам запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не тот, кто гоняет на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, которые слышали войну», — добавил Арахамия.

Он заявил, что автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За пределами, как и раньше, можно будет тренироваться и проводить соревнования.