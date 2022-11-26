«С харьковчанами я буду общаться на русском». Терехов прокомментировал постановление языкового омбудсмена 26 ноября, 01:35 Игорь Терехов, городской голова Харькова (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал постановление языкового омбудсмена о штрафе за общение на русском языке. Мэр должен оплатить 3400 грн.

Для этого он перешел на русский, хотя в течение эфира в телемарафоне говорил по-украински.



«Я считаю, что сегодня у нас есть совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня — это победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами — я буду общаться на русском», — заявил мэр Суспільному.

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Он не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. На обжалование постановления Терехова есть время до 4 декабря.

24 ноября мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за общение на русском в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона.

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