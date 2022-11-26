«С харьковчанами я буду общаться на русском». Терехов прокомментировал постановление языкового омбудсмена
Игорь Терехов, городской голова Харькова (Фото:Игорь Терехов / Facebook)
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал постановление языкового омбудсмена о штрафе за общение на русском языке. Мэр должен оплатить 3400 грн.
Для этого он перешел на русский, хотя в течение эфира в телемарафоне говорил по-украински.
«Я считаю, что сегодня у нас есть совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня — это победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами — я буду общаться на русском», — заявил мэр Суспільному.
Он не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. На обжалование постановления Терехова есть время до 4 декабря.
24 ноября мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за общение на русском в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона.