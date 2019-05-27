Штраф за непристегнутый ремень безопасности могут увеличить до 510 грн — МВД
В Министерстве внутренних дел Украины предложили увеличить штрафные санкции за непристегнутый ремень безопасности.
По словам главы Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, законопроектом № 10 131 предлагается увеличить штраф в десять раз — с 51 грн до 510 грн.
«Увеличение ответственности водителей — это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах», — сказал он.
Глава Сервисного центра МВД ожидает, что законопроект будет включен в повестку дня Верховной Рады.