Штраф за непристегнутый ремень безопасности могут увеличить до 510 грн — МВД 27 мая, 21:05 Цей матеріал також доступний українською sotnikov_lab / flickr sotnikov_lab / flickr

В Министерстве внутренних дел Украины предложили увеличить штрафные санкции за непристегнутый ремень безопасности.

По словам главы Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, законопроектом № 10 131 предлагается увеличить штраф в десять раз — с 51 грн до 510 грн.

«Увеличение ответственности водителей — это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах», — сказал он.

Глава Сервисного центра МВД ожидает, что законопроект будет включен в повестку дня Верховной Рады.