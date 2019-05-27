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Штраф за непристегнутый ремень безопасности могут увеличить до 510 грн — МВД

27 мая, 21:05
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Штраф за непристегнутый ремень безопасности могут увеличить до 510 грн — МВД - фото

sotnikov_lab / flickr

В Министерстве внутренних дел Украины предложили увеличить штрафные санкции за непристегнутый ремень безопасности.

По словам главы Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, законопроектом № 10 131 предлагается увеличить штраф в десять раз — с 51 грн до 510 грн.

«Увеличение ответственности водителей — это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах», — сказал он.

Глава Сервисного центра МВД ожидает, что законопроект будет включен в повестку дня Верховной Рады.

Теги:   МВД Украины Верховная Рада

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