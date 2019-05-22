Штраф за непристегнутые ремни увеличат в 10 раз. Мнение АВП Вчера, 14:16 597 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Уклон Александр Дяченко Уклон

С 6 до 12 мая в мире проходит глобальная неделя за повышение безопасности на дорогах. В Украине это событие кроме всего прочего, совпало с продвижением Законопроектао повышении штрафов за «непристегнутый ремень в 10 раз».

Законопроект о повышении штрафов еще не закон, он вскоре может быть рассмотрен Верховной радой. Будет ли он принят — вопрос. Ведь любое повышение штрафов, цен, тарифов и так далее воспринимается населением негативно. В преддверии парламентских выборов этой осенью, депутаты не спешат поддерживать непопулярные законы.

Сам текст законопроекта довольно простой, — поднять штраф за непристегнутый ремень безопасности в десять раз, с 51 до 510 гривен. Изменения коснутся статьи 121 Кодекса Украины об административных нарушениях, которая как раз и устанавливает ныне действующий штраф в размере 3-х необлагаемых налогом минимумов доходов физических лиц (51 грн.) Ассоциация Ответственных Перевозчиков принимала участие в обсуждении идеи увеличения штрафов за непристегнутый ремень, и по нашему мнению вопрос влияния штрафов на безопасность — не так однозначен.

Есть ли проблема и нужен ли закон?

Мы уже писали о том, как важно соблюдать правила перевозки в автомобиле детей, со взрослыми ситуация не менее серьезна. Только 50% водителей относятся к вопросу безопасности ответственно и используют ремни. Но пристегивается, надо! Ремни в два раза снижают урон для пассажиров в случае ДТП, рассуждения по поводу «несрабатывания ремней на скорости», «невозможности выбраться из горящей машины из-за ремня» на сегодняшний день необоснованны. Если кто не в курсе в свободном доступе приведено множество исследований того, как ремни снижают уровень травматизма и смертности при ДТП, если обобщить, риск снижается вдвое, а с учетом развития средств защиты уровень безопасности при надлежащем использовании пассивных средств защиты (ремней) с каждым годом растет.

Будет ли закон работать и насколько он «опасен»?

Только 50% водителей относятся к вопросу безопасности ответственно и используют ремни.

К сожалению, только повышения штрафов, без регулярной и наглядной агитации конечно же недостаточно. Ведь одними запретами тяжело чего-то добиться. Запреты работают только если за их соблюдением кто-то строго следит, а полиции и без ремней есть чем заняться. Другое дело разъяснение и наглядная агитация, но тут все не то чтобы плохо, но, как всегда. Согласно заявления организатора недели повышения безопасности на дорогах в Украине «мероприятия во время Недели безопасности дорожного движения ежегодно охватывают около 20 млн граждан, к акции присоединяется более 20 городов Украины.» То ли мероприятия недостаточно убедительны, то ли цифры вовлеченных преувеличены, но по факту больше половины водителей/пассажиров пренебрегают ремнями, а делать что-то надо. В случае, когда для мотивации ответственного поведения, среди методов кнута и пряника доступен только кнут (в нашем случае штраф), необходимо использовать хотя бы его. Что касается коррупционных рисков новых штрафов, существенно на ситуацию на дорогах они не повлияют.

Как повышение штрафов повлияет на такси?

В такси своя история, во-первых, законодательство позволяет водителю и пассажиру не пристегиваться, во-вторых «ремень натирает». По поводу законодательства все просто, оно безнадежно устарело. Хотя п.п. в) п. 2.3. Правил дорожного движения позволяет водителям и пассажирам такси не использовать средства пассивной безопасности, в условиях высокой аварийности на дорогах Украины, все средства сохранения жизни и здоровья хороши и необходимы. По нашему мнению, ответственный перевозчик обязан активно использовать средства защиты и призывать к этому пассажиров. Больше пристегнутых ремней — меньше травм и смертей. Важно еще то, что большинство наших коллег формально таксистами не являются, а значит исключения из ПДД на них не распространяются. Можем предположить, что в случае принятия закона депутатами, водители чаще будут обращать внимание на ремни безопасности и будут рекомендовать их использовать пассажирам.

Отдельная тема, практически аспекты постоянного использования ремня. Часто водители жалуются на то, что длительно использование ремня создает дискомфорт (натирает). Проблема в большинстве случаев решается регулировкой сидения/ремня и специальными накладками на него. В конце концов каждый должен задуматься и решить, что важнее комфорт или безопасность.

Если подытожить, увеличение штрафов, далеко не лучшее решение в вопросе защиты жизни и здоровья участников дорожного движения. Качественные дороги их своевременный ремонт, плюс уровень жизни, позволяющий покупать и эксплуатировать качественные исправные автомобили, вероятно повлияют на безопасность больше, но где это все взять? В руках депутатов, законопроект о повышении штрафов, не совершенное, но доступное средство, напомнить водителям и их пассажирам, что они обязаны позаботиться о себе самостоятельно.

АВП.