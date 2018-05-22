Штраф и волонтерство в военном госпитале. Брат Найема заключил соглашение о примирении с угонщиком мотоцикла

Брат народного депутата Мустафы Найема Маси заключил соглашение о примирении с угонщиком своего мотоцикла.

По словам Маси Найема, похитителю назначили штраф в размере 17 тысяч гривен, который пойдет в бюджет государства.

Кроме того, в течение месяца он должен будет работать в главном военном клиническом госпитале на волонтерских началах. Его волонтерство начинается со вторника, 22 мая.

"Подозреваемый согласился. Именно такое наказание действительно может изменить человека", – написал Найем.

Напомним, 11 мая у Маси Найема под зданием Апелляционного суда города Киева похитили мотоцикл.

С предложением "выкупить" транспортное средство ему звонили неизвестные. Сумма "выкупа" составляла 5 тысяч долларов, при том, что при приобретении мотоцикл стоил 1,5 тысячи.

Через несколько дней полиции удалось задержать похитителя транспорта.