Продолжается сезон штормов. В ВМС заявили, что России будет сложно атаковать Украину с моря до весны

России будет сложно запускать ракеты по Украине с моря до весны из-за сезона штормов в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, в морях уже несколько дней продолжаются штормы, из-за чего не происходит применение Россией морских носителей.

«Не потому, что корабли не могут выйти, — они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует», — рассказал Плетенчук.

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Он отметил, что сезон штормов продолжается продолжается с середины осени до середины весны. Это создает трудности для запуска ракет страной-агрессором, учитывая «не лучшее географическое положение» пункта базирования кораблей Новороссийск. Там, по словам Плетенчука, довольно сложная навигация, особенно в период штормов.

«По состоянию на сейчас, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет», — отметил представитель ВМС.

Он отметил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как во время лучшей погоды.

22 ноября Плетенчук заявлял, что большинство ракет типа Калибр, которыми армия РФ атакует Украину, не достигают своих целей.

Милитарный со ссылкой на закупочные документы писал, что Министерство обороны РФ заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства Калибр с ядерной боевой частью.

Отмечалось, что ракеты 3М-14С размещаются на различных носителях — фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях и подводных лодках — и периодически запускаются Черноморским флотом из района Новороссийска. Контракт на 56 единиц со «специальной боевой частью» планируется выполнить в течение 2024−2026 годов.

Линейка крылатых ракет Калибр — это ракеты большой дальности, которые были впервые принять на вооружение еще в 1990-х годах. Потенциально они могут быть носителями ядерных боеголовок. РФ регулярно использует для ударов по Украине версии этих ракет для подводных лодок (3М-14К) и надводных кораблей (3М-14Т).