Продолжается сезон штормов. В ВМС заявили, что России будет сложно атаковать Украину с моря до весны

19 января, 15:06
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Ракеты Калибр, которыми Россия периодически атакует Украину (Фото: Минобороны РФ)

Ракеты Калибр, которыми Россия периодически атакует Украину (Фото: Минобороны РФ)

России будет сложно запускать ракеты по Украине с моря до весны из-за сезона штормов в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, в морях уже несколько дней продолжаются штормы, из-за чего не происходит применение Россией морских носителей.

«Не потому, что корабли не могут выйти, — они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует», — рассказал Плетенчук.

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Он отметил, что сезон штормов продолжается продолжается с середины осени до середины весны. Это создает трудности для запуска ракет страной-агрессором, учитывая «не лучшее географическое положение» пункта базирования кораблей Новороссийск. Там, по словам Плетенчука, довольно сложная навигация, особенно в период штормов.

«По состоянию на сейчас, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет», — отметил представитель ВМС.

Он отметил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как во время лучшей погоды.

22 ноября Плетенчук заявлял, что большинство ракет типа Калибр, которыми армия РФ атакует Украину, не достигают своих целей.

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Милитарный со ссылкой на закупочные документы писал, что Министерство обороны РФ заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства Калибр с ядерной боевой частью.

Отмечалось, что ракеты 3М-14С размещаются на различных носителях — фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях и подводных лодках — и периодически запускаются Черноморским флотом из района Новороссийска. Контракт на 56 единиц со «специальной боевой частью» планируется выполнить в течение 2024−2026 годов.

Линейка крылатых ракет Калибр — это ракеты большой дальности, которые были впервые принять на вооружение еще в 1990-х годах. Потенциально они могут быть носителями ядерных боеголовок. РФ регулярно использует для ударов по Украине версии этих ракет для подводных лодок (3М-14К) и надводных кораблей (3М-14Т).

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   ВМС Обстрел Черное море Азовское море Калибр

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