Грозы и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях

27 апреля, 10:28
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Штормовое предупреждение (Фото:Lachlan Ross/pexels)

Штормовое предупреждение (Фото:Lachlan Ross/pexels)

Атмосферный фронт, который зашел в Украину 26 апреля, сегодня разгулялся до штормового предупреждения в восьми областях.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях сегодня в день на Левобережье нашей страны.

Грозы, местами с градом и шквальный ветер 15−20 м/с пройдут в следующих областях:

Видео дня

  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Харьковская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Луганская
  • Донецкая
  • Херсонская

В других областях, кроме западных, где сегодня ночные заморозки, дождь, но умеренный. Самая низкая дневная температура воздуха +9+12 градусов будет на Черниговщине, Киевщине, Черкасщине, Кропивницком и Одесщине. В Киеве дневная температура воздуха не поднимется выше +10 градусов.

Сегодня важно быть тепло одетым и иметь при себе зонты. В областях, где объявлено штормовое предупреждение, следует воздержаться от прогулок вблизи высоких деревьев и рекламных бордов. Следует проверить, закрыты ли окна, и предупредить вероятность разбития оконного стекла. Принимаем все необходимые меры безопасности и ожидаем потепления в начале мая.

Укргидрометцентр / facebook
Фото: Укргидрометцентр / facebook
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Синоптики Погода Штормовое предупреждение Погода в Киеве погода в Украине

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