В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение — ГСЧС

18 сентября, 14:14
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В Украине объявлено штормовое предупреждение (Фото:Dmitri Bender/Flickr)

В Украине объявлено штормовое предупреждение (Фото:Dmitri Bender/Flickr)

На понедельник, 19 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Практически на всей территории страны ожидается сильный ветер.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что завтра в Украине, кроме юга, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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Первый уровень опасности (желтый) – это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушению или ограничению на отдельных участках дорог движения транспорта.

Видео дня

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0RaKPduj8E2o9ej1JaaECmgtXfdVrzdrfjKsYvVvWZkkPdEWyYxYkYvnZyLmT9GLGl

Как сообщалось ранее, в начале новой недели, 19 сентября, погода в западных областях будет дождливая и прохладная – +10…+14 °С. На севере и в центре температура будет колебаться в пределах +15…+17 °С, на востоке и юге — +18…+20 °С. В Черниговской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях пройдут дожди, на остальной территории будет ясно.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Прогноз Ветер ГСЧС Погода Штормовое предупреждение

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