В Одесской области 2 октября объявили днем траура по погибшим в результате непогоды

В Одессе в результате непогоды погибли девять человек (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

2 октября в Одессе и области объявлен днем траура в связи с гибелью девяти человек в результате непогоды . Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Завтра, 2 октября, на территории Одесской области объявлен день траура в связи с трагической гибелью в Одессе девяти человек из-за непогоды. Подписал соответствующее распоряжение», — отметил глава ОВА в Telegram.

Реклама

Он добавил, что на зданиях органов власти и предприятий приспустят государственные флаги Украины, также будут ограничены развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остаются без света. В Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков.

В результате непогоды погибли девять человек, среди них — ребенок. Как сообщили в Одесской областной государственной администрации, погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка.