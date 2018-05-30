30 мая 2018, среда

Шторм в Кирилловке: появилось видео с затопленного курорта

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Как выглядит затопленная Кирилловка

Как выглядит затопленная Кирилловка

С 25 по 27 мая из-за сильного ветра и шторма затопило базы отдыха в Кирилловке на берегу Азовского моря.

Как сообщает местное издание Gazeta.zp.ua, в результате шторма особенно пострадала Федотова коса.

В ближайшее время планируется засыпать песком пляжи в лагерях и базах отдыха. Это поможет предотвратить затопления в летний сезон.

В интернете появились видеозаписи с места происшествия. На них видно, что по улицам Кирилловки теперь можно плавать на лодке.

Ранее сообщалось, что  в результате шторма на Азовском море затопило дорогу между пляжем и базами отдыха на косе Бирючий остров в пгт Кирилловка.

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