Шторм в Кирилловке: появилось видео с затопленного курорта

С 25 по 27 мая из-за сильного ветра и шторма затопило базы отдыха в Кирилловке на берегу Азовского моря.

Как сообщает местное издание Gazeta.zp.ua, в результате шторма особенно пострадала Федотова коса.

В ближайшее время планируется засыпать песком пляжи в лагерях и базах отдыха. Это поможет предотвратить затопления в летний сезон.

В интернете появились видеозаписи с места происшествия. На них видно, что по улицам Кирилловки теперь можно плавать на лодке.

Ранее сообщалось, что в результате шторма на Азовском море затопило дорогу между пляжем и базами отдыха на косе Бирючий остров в пгт Кирилловка.