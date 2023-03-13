Шторм не дает РФ совершить новую ракетную атаку — Гуменюк

13 марта, 03:10
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РФ восстанавливает свои мощности после массированного ракетного удара по Украине 9 марта (Фото:Минобороны РФ)

РФ восстанавливает свои мощности после массированного ракетного удара по Украине 9 марта (Фото:Минобороны РФ)

Из-за шторма в Черном море вероятность новой ракетной атаки России по Украине отсрочена. Но по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов — это восемь ракет типа Калибр.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«В настоящее время море на нашей стороне — штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов — это восемь ракет типа Калибр», — отметила вона.

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Однако, по словам Гуменюк, вероятность нового ракетного обстрела России пока отсрочена, но остается достаточно высокой.

«Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не вышел», — объяснила руководитель пресс-центра.

9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Черное море Война в Украине Наталья Гуменюк Война России против Украины

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