«Море на нашей стороне». Шторм не дает РФ вывести свои корабли с ракетами — ОК Юг

28 декабря, 10:15
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Из-за шторма РФ не может вывести в Черное море свои корабли с ракетами (Фото:Минобороны РФ)

Из-за шторма РФ не может вывести в Черное море свои корабли с ракетами (Фото:Минобороны РФ)

Штормовая погода не дает российским войскам вывести в Черное море свои корабли с ракетами.

Как сообщила в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, РФ максимально завела свою корабельную группировку в пункты базирования.

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«Море на нашей стороне, потому что сейчас действительно погода способствует, шторм усиливается», — сказала она.

Гуменюк добавила, что на боевом дежурстве остаются три единицы из 10, которые находились в море за предыдущие сутки.

В то же время она подчеркнула, что это не повод расслабляться, поскольку корабли могут снова вывести в море.

По словам Гуменюк, шторм не настолько критичный, что способен помешать кораблям выполнять свои задачи.

Она отметила, что ракетоносители заряжены и через 2−3 часа могут снова выйти в море.

Накануне Гуменюк предупреждала, что Россия, вероятно, готовится к новой атаке на Украину на праздники, однако необязательно это будет массированный ракетный удар

В Воздушных силах также призвали готовиться к новым ракетным ударам со стороны РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отмечал, что из-за нехватки ракет РФ может не атаковать Украину на праздники.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

https://www.youtube.com/watch?v=brZ7PmrClKs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черное море Корабли Шторм Война России против Украины

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