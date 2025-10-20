Главный конструктор ракеты Фламинго рассказал, почему у него был российский паспорт на другую фамилию

Денис Штилерман рассказал, что получил российское гражданство, потому что в 1991 году был прописан в общежитии Московского физико-технического института (Фото: dpsu.gov.ua)

Совладелец и главный конструктор компании Fire Point, которая производит дальнобойные ударные дроны и ракеты Фламинго, Денис Штилерман в интервью Radio NV рассказал, почему у него был российский паспорт на другую фамилию.

«Я сдал экзамены в Московский физико-технический институт в 1991 году летом. Все люди, которые постоянно проживали на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года, являются гражданами Украины. То есть я являюсь гражданином Украины, согласно нашему законодательству. Также я поехал в общежитие, прописался там, это было где-то 30 августа 1991 года, я прописался в Долгопрудном. И все люди, которые проживали на территории Российской Федерации по состоянию, я не помню, или 18 декабря 1991 года, или 18 ноября 1991 года, также являются гражданами России», — объяснил Штилерман в эфире Radio NV.

Он отметил, что никогда не обращался в Россию для получения гражданства, но и украинское, и российское гражданство получил «законным путем».

«Потом, в 2014 году, когда началась Революция Достоинства, я принимал в ней участие. Стоял на Майдане. Что-то мы делали: где-то кого-то кормили, какие-то лекарства покупали. Потом началась война и мы начали — кто как мог — помогать АТО, хотя это не АТО, настоящая война уже тогда началась. И в 2016 году у меня, по обращению моей бывшей жены, забрали гражданство Российской Федерации, чему я очень рад. Я вам присылал документы, чтобы вы могли посмотреть: с 2016 года у меня уже нет гражданства Российской Федерации», — рассказал совладелец Fire Point.

Штилерман подтвердил, что ранее имел другую фамилию, которая была указана в его российском паспорте.

«У меня отец, поскольку он был евреем, носил фамилию Штилерман. Он для того, чтобы поступать в вуз (в МИФИ он поступал), сменил фамилию на русскую, и это ему помогло. Но обнаружили, что у него еврейские корни, его отчислили из этого вуза», — рассказал он о том, почему так произошло.

Штилерман добавил, что позже исследовал свое генеалогическое дерево и ему стало обидно носить фамилию, которую взял его отец, безуспешно попытавшись «хакнуть как-то советскую систему».

«Я решил вернуть свою настоящую фамилию, и поэтому я взял фамилию своего отца, которую он с детства носил — Штилерман», — подытожил главный конструктор ракеты Фламинго.