Штайнмайер прятался в бомбоубежище в Черниговской области во время воздушной тревоги

25 октября, 15:21
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Воздушная тревога застала Штайнмайера во время визита в в Корюковку (Фото:Rebecca Barth/twitter.com)

Воздушная тревога застала Штайнмайера во время визита в в Корюковку (Фото:Rebecca Barth/twitter.com)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден находиться в бомбоубежище во время своего визита в Корюковку Черниговской области из-за объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает Spiegel.

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Во время воздушной тревоги Штайнмайер провел спонтанный разговор с местным населением в бомбоубежище.

В Сети появилось видео, на котором видно, что сирена прозвучала во время беседы немецкого президента с журналистами.

Видео дня

https://twitter.com/VassiliGolod/status/1584869193698402304

Позже Штайнмайер вернется в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Германия Черниговская область Франк-Вальтер Штайнмайер Бомбоубежище Война России против Украины Воздушная тревога

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