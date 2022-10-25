Штайнмайер прятался в бомбоубежище в Черниговской области во время воздушной тревоги 25 октября, 15:21 Воздушная тревога застала Штайнмайера во время визита в в Корюковку (Фото:Rebecca Barth/twitter.com)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден находиться в бомбоубежище во время своего визита в Корюковку Черниговской области из-за объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает Spiegel.

Во время воздушной тревоги Штайнмайер провел спонтанный разговор с местным населением в бомбоубежище.

В Сети появилось видео, на котором видно, что сирена прозвучала во время беседы немецкого президента с журналистами.

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Позже Штайнмайер вернется в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.