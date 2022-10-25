Штайнмайер прятался в бомбоубежище в Черниговской области во время воздушной тревоги
Воздушная тревога застала Штайнмайера во время визита в в Корюковку (Фото:Rebecca Barth/twitter.com)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден находиться в бомбоубежище во время своего визита в Корюковку Черниговской области из-за объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает Spiegel.
Во время воздушной тревоги Штайнмайер провел спонтанный разговор с местным населением в бомбоубежище.
В Сети появилось видео, на котором видно, что сирена прозвучала во время беседы немецкого президента с журналистами.
Позже Штайнмайер вернется в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.
25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.