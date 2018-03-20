Штаб: В результате обстрела у Песков один украинский военный получил ранения

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Во вторник, 20 марта, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате пострадал один украинский военный.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе населенного пункта Пески. В результате обстрела один украинский защитник получил ранения.

На Луганском направлении оккупанты в полной мере соблюдали режим полного прекращения огня.

Напомним, что 19 марта в зоне АТО был зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны террористов, один украинский военный получил ранения.

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