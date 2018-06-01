Штаб ООС сообщил об обострении ситуации в районе Крымского и Павлополя

В течение пятницы, 1 июня, российско-оккупационные войска открывали огонь на мариупольском и луганском направлениях, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, обострение ситуации отмечалось в Крымском на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении.

В штабе добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, что 31 мая террористы 26 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, трое украинских военных получили ранения.