01 июня 2018, пятница

Штаб ООС сообщил об обострении ситуации в районе Крымского и Павлополя

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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня
Фото: Штаб ООС

Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

В течение пятницы, 1 июня, российско-оккупационные войска открывали огонь на мариупольском и луганском направлениях, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, обострение ситуации отмечалось в Крымском на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении.

В штабе добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, что 31 мая террористы 26 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, трое украинских военных получили ранения.

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