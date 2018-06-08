08 июня 2018, пятница

Штаб ООС сообщил об активных боевых действиях на Луганском направлении, два бойца ранены

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Боевики не прекратили нарушать режим тишины

Боевики не прекратили нарушать режим тишины

В пятницу, 8 июня, боевики российско-оккупационных войск 17 раз открывали огонь в сторону позиций украинских военных, четыре раза - из запрещенного вооружения, в результате двое бойцов получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, на Луганском направлении продолжались активные боевые действия. В частности боевики били из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по позициям у населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120 и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского.

Кроме этого, снайпер оккупантов стрелял в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами его быстро заставили прекратить огонь.

Напомним, что 7 июня в районе проведения ООС террористы 37 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий были ранены четверо украинских военных.

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