Штаб ООС сообщил об активных боевых действиях на Луганском направлении, два бойца ранены

В пятницу, 8 июня, боевики российско-оккупационных войск 17 раз открывали огонь в сторону позиций украинских военных, четыре раза - из запрещенного вооружения, в результате двое бойцов получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, на Луганском направлении продолжались активные боевые действия. В частности боевики били из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по позициям у населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120 и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского.

Кроме этого, снайпер оккупантов стрелял в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами его быстро заставили прекратить огонь.

Напомним, что 7 июня в районе проведения ООС террористы 37 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий были ранены четверо украинских военных.