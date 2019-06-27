В штабе ООС заявили, что оккупационные силы РФ также отвели свои силы от линии разграничения
Российские оккупационные силы завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.
Об этом рассказали в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.
Как сообщается, противник отвел свои силы от расположенного в этом районе пешеходного моста еще 20 июня.
При этом отмечается, что пока идет процесс разведения сторон, украинские резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности.
«В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.
По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.