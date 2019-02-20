Штаб ООС опубликовал видео тактических учений войск, обороняющих передовые позиции на Приазовье
Командование
Объединенных сил в рамках проверки боеготовности провело тактические
учения войск, которые обороняют передовые позиции на Приазовском направлении.
Соответствующее
видео было опубликовано на странице штаба ООС в Facebook.
Как отмечается, в
учениях был задействован как личный состав с бронетехникой, так и боевая
авиация.
По словам
командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель учений – "предоставить
общую методику подготовки резервов Объединенных сил".
"Любой
украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв.
Я абсолютно доволен работой командиров во время учения, все действия были
четкими, правильными и управляемыми", - отметил он.