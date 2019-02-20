Штаб ООС опубликовал видео тактических учений войск, обороняющих передовые позиции на Приазовье Сегодня, 14:02 16 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ОС/Facebook В учениях была задействована боевая авиация Скриншот с видео ОС/Facebook

Командование Объединенных сил в рамках проверки боеготовности провело тактические учения войск, которые обороняют передовые позиции на Приазовском направлении.

Соответствующее видео было опубликовано на странице штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, в учениях был задействован как личный состав с бронетехникой, так и боевая авиация.

По словам командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель учений – "предоставить общую методику подготовки резервов Объединенных сил".

"Любой украинский командир должен иметь в своем подчинении сильную артиллерию и резерв. Я абсолютно доволен работой командиров во время учения, все действия были четкими, правильными и управляемыми", - отметил он.