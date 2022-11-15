30 погибших, более 20 раненых. Украинские войска уничтожили штаб оккупантов в Луганской области — Генштаб 15 ноября, 07:19 Штаб оккупантов уничтожили в Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В населенном пункте Миловатка Луганской области Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 15 ноября.

В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских оккупантах в результате удара.

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, две единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей.