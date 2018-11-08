Шпионы, отзовитесь. В Киеве на крыше Укрэнерго нашли беспилотник, руководство обещает отдать владельцу

На крыше здания Национальной стратегической компании Укрэнерго в Киеве обнаружили беспилотный летательный аппарат.

Об этом у себя в Facebook рассказал и. о. директора Всеволод Ковальчук, опубликовав фото найденного дрона.

"Вот такой не самый дешевый аппарат нашли на крыше Укрэнерго. Примерно дней десять назад, но не до него было, и думали, может кто-то сам зайдет... Шпионы, отзовитесь, чей девайс? Состояние рабочее, немного промок... Если это ваш и можете объяснить, что он делал на крыше особо важного объекта, не стесняйтесь, пишите", - заявил он.

Отметим, что недалеко от здания Укрэнерго расположен железнодорожный вокзал, который также является стратегическим объектом и представляет интерес для вероятного шпиона.

Стоит также добавить, что ранее стало известно о плановых антитеррористических учениях, в рамках которых над воинскими частями запускали БПЛА для проверки надежности охраны важных объектов.