СБУ задержала шпионку РФ, собиравшую сведения о местах дислокации боевой авиации ВСУ

28 октября, 15:18
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Шпионку задержали прежде, чем она успела передать своим кураторам собранные разведданные (Фото:СБУ)

Шпионку задержали прежде, чем она успела передать своим кураторам собранные разведданные (Фото:СБУ)

В Николаеве задержали местную жительницу, шпионившую в интересах российских захватчиков.

Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В первую очередь кураторов женщины из спецслужб РФ интересовали места дислокации боевой авиации ВСУ.

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Кроме того, пособница оккупантов собирала также разведданные о перемещениях украинской военной техники, а также координаты стратегически важной объектов критической инфраструктуры на территории региона.

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Полученную информацию российские войска планировали использовать для подготовки прицельных ракетных ударов, однако сотрудники СБУ «сработали на опережение» и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу собранных сведений.

На данное время в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Николаев Авиация Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Спецслужбы РФ Самолеты Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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