СБУ задержала шпионку РФ, собиравшую сведения о местах дислокации боевой авиации ВСУ
Шпионку задержали прежде, чем она успела передать своим кураторам собранные разведданные (Фото:СБУ)
В Николаеве задержали местную жительницу, шпионившую в интересах российских захватчиков.
Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.
В первую очередь кураторов женщины из спецслужб РФ интересовали места дислокации боевой авиации ВСУ.
Кроме того, пособница оккупантов собирала также разведданные о перемещениях украинской военной техники, а также координаты стратегически важной объектов критической инфраструктуры на территории региона.
Полученную информацию российские войска планировали использовать для подготовки прицельных ракетных ударов, однако сотрудники СБУ «сработали на опережение» и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу собранных сведений.
На данное время в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.