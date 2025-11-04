«Покупал за $1 млн секретные данные». В Украине тюремный срок получил агент иностранной разведки

Как заявили правоохранители, гражданин иностранного государства въехал в Украину в 2022 году и вел шпионскую деятельность (Фото: www.gp.gov.ua)

В Украине приговорили к шести годам тюремного заключения агента иностранной разведки , который купил и пытался передать «работодателям» секретную техническую документацию на украинский самолет.

Об этом 3 ноября сообщили представители Офиса генпрокурора Украины.

Как заявили правоохранители, гражданин иностранного государства въехал в Украину в 2022 году и вел шпионскую деятельность.

«В 2024 году он наладил контакт с инженером одного из государственных предприятий и предложил ему $1 млн за техническую документацию на один из отечественных самолетов. Инженер передал ему флешку с документами, помеченными грифом „Секретно“. Они содержали информацию, представляющую государственную тайну», — заявили в ОГП.

Сразу после передачи флеш-носителя фигуранта задержали сотрудники СБУ.

«Фигуранта признали виновным в сборе с целью передачи представителям иностранной организации технической документации на один из отечественных самолетов (часть 1 статьи 114 УК Украины). Он приговорен к шести годам лишения свободы», — подытожили в ОГП.

23 октября в СБУ заявили о разоблачении агентурной сети российской военной разведки (ГРУ) на одном из оборонных предприятий Николаевской области

В спецслужбе написали, что в результате операции задержаны два работника завода — лаборантка и слесарь, которые передавали врагу информацию о геолокации цехов, охране предприятия, видах и наличии оборонных заказов.

Расследование установило, что агенты действовали отдельно друг от друга, а также сообщали куратору о последствиях ракетно-дроновых атак по порту и перемещению украинских войск.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) — им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.