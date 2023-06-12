«Шойгу несет ахинею, хотя знает правду». Военный эксперт прогнозирует, как будут развиваться события на фронте в ближайшую неделю 12 июня, 13:52 NV Премиум Замена украинской пехоты на позициях на бахмутском направлении происходит ночью (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV объяснил, как россияне будут оборонять оккупированные территории во время украинского наступления.

«На донецком направлении в результате неудачных штурмов Марьинки, Авдеевки, Бахмута враг исчерпал довольно большое количество своих войск. То есть он их физически потратил на неудачные штурмы. И сейчас удерживать те позиции, которые были получены после полномасштабного вторжения 24 февраля, просто физически нечем и кем», — уверяет Крамаров.

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Поэтому враг, по его словам, будет покидать оккупированные уже после полномасштабного вторжения территории: