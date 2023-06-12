«Шойгу несет ахинею, хотя знает правду». Военный эксперт прогнозирует, как будут развиваться события на фронте в ближайшую неделю

12 июня, 13:52
NV Премиум
Поделиться:
Замена украинской пехоты на позициях на бахмутском направлении происходит ночью (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Замена украинской пехоты на позициях на бахмутском направлении происходит ночью (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV объяснил, как россияне будут оборонять оккупированные территории во время украинского наступления.

«На донецком направлении в результате неудачных штурмов Марьинки, Авдеевки, Бахмута враг исчерпал довольно большое количество своих войск. То есть он их физически потратил на неудачные штурмы. И сейчас удерживать те позиции, которые были получены после полномасштабного вторжения 24 февраля, просто физически нечем и кем», — уверяет Крамаров.

Видео дня

Поэтому враг, по его словам, будет покидать оккупированные уже после полномасштабного вторжения территории:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Армия России Российская армия Война России против Украины наступление ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X