Минобороны России заявило, что Шойгу якобы прилетал в Украину 4 марта, 15:15 Сергей Шойгу во время якобы полета на оккупированную часть Украины (Фото:Скриншот / Минобороны России / Telegram)

Глава Министерства обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу побывал в зоне боевых действий в Украине, «проинспектировав» российскую группировку войск, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram в субботу, 4 марта.

В Минобороны РФ заявили, что Шойгу якобы посетил командный пункт на юго-донецком направлении, где заслушивал доклады и обсуждал обеспечение войск.



На обнародованном видео видно, как министр раздавал ордена и медали оккупантам, заявив, что они «воюют достойно», а впереди у них «много дел».

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Однако из видеозаписи невозможно понять, где и когда она была сделана.

В июне 2022 года российское Минобороны также опубликовало видео с якобы визитом Шойгу на оккупированную территорию. Тогда также не было подтверждений того, что запись сделана именно в Украине.

