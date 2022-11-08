Шойгу якобы побывал в Украине и «заслушал» доклад генерала Суровикина

8 ноября, 23:29
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Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу якобы посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Как заявили оккупанты, Шойгу «заслушал доклад» командующего российскими войсками Сергея Суровикина, а также «поднимал вопросы» обеспечения мобилизованных.

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Также отдельно подчеркивается, что этот командный пункт расположен в так называемой «зоне проведения спецоперации», то есть на территории Украины.

Суровикин был назначен командующим оккупационными силами в Украине 8 октября, после череды крупных неудач ВС РФ, последовавших после начала контрнуступления ВСУ.

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Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, где отметился жестокими военными преступлениями против жителей провинцию Идлиб в 2019—2020 годах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сергей Шойгу Российская пропаганда Война России против Украины Сергей Суровикин

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