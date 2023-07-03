Молчал больше недели. Шойгу впервые прокомментировал бунт Пригожина в России 3 июля, 13:00 Сергей Шойгу (Фото:. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал бунт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который тот объявил после обвинений в его адрес, — спустя более недели после событий.

Его цитируют пропагандистские российские ресурсы, в частности РБК, в понедельник, 3 июля.

Шойгу расхвалил армию РФ, заявив, что вооруженный мятеж Пригожина, чьи террористы дошли до Московской области, «провалился из-за того, что личный состав проявил верность присяге и воинскому долгу». Он назвал бунт «провокацией» и утверждает, что он «не повлиял на действия группировок войск».

Видео дня

С вечера пятницы, 23 июня, с тех пор, как Пригожин объявил о своем «марше на Москву» и начале вооруженного конфликта с минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков, лично Шойгу не сделал ни одного заявления.

В течение трех дней он не появлялся в новостях, а минобороны РФ показало его только 26 июня во время якобы визита на оккупированные территории Украины. РосСМИ писали, что это видео сняли еще до мятежа.

Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.