Шойгу приказал оккупантам отступать из Херсона и отводить войска за Днепр 9 ноября, 17:10 НВ

Командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин в среду, 9 ноября, доложил министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра. Тот заявил, что «согласен» с его предложениями.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск. Держать [их] на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — сказал Суровикин Шойгу.

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В своем наполненном фейками докладе Суровикин сообщил, что «Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться», и угрожал «применением запрещенных методов ведения боевых действий» якобы со стороны ВСУ. Он утверждал, что с правобережной части региона армия страны-агрессора «эвакуировала» больше 115 тысяч человек.

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