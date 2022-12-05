Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы открыто втянуть Беларусь в войну против Украины — украинская разведка
Сергей Шойгу и Александр Лукашенко в Минске (Фото:Пул Первого / Telegram)
Министр обороны России Сергей Шойгу мог приезжать к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, чтобы вынудить того непосредственно вступить в войну против Украины.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина не оставляет попыток втянуть Беларусь в прямую войну против Украины, однако у него это не выходит, несмотря на все усилия.
Он отметил, что на сегодняшний день нет угрозы участия Беларуси в наземной операции против Украины.
Юсов заявил, что так как глобальные планы Путина и РФ по захвату Украины провалились, то нужно показывать другие достижения, возможно, в направлении интеграционных процессов России и Беларуси, что означает фактическую аннексию РБ.
Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 3 декабря, прибыл в Минск, где провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также белорусским министром обороны Виктором Хрениным.
По данным Института изучения войны (ISW), такие действия были предприняты, чтобы, вероятно, оказать давление на Беларусь в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.
4 декабря министр министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что визит Шойгу в Минск может преследовать две цели. Это психологическая операция и подталкивание Лукашенко на конкретные действия по содействию войны против Украины.