Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы открыто втянуть Беларусь в войну против Украины — украинская разведка 5 декабря, 18:14 Сергей Шойгу и Александр Лукашенко в Минске (Фото:Пул Первого / Telegram)

Министр обороны России Сергей Шойгу мог приезжать к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, чтобы вынудить того непосредственно вступить в войну против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина не оставляет попыток втянуть Беларусь в прямую войну против Украины, однако у него это не выходит, несмотря на все усилия.

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Он отметил, что на сегодняшний день нет угрозы участия Беларуси в наземной операции против Украины.

Юсов заявил, что так как глобальные планы Путина и РФ по захвату Украины провалились, то нужно показывать другие достижения, возможно, в направлении интеграционных процессов России и Беларуси, что означает фактическую аннексию РБ.

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 3 декабря, прибыл в Минск, где провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также белорусским министром обороны Виктором Хрениным.

По данным Института изучения войны (ISW), такие действия были предприняты, чтобы, вероятно, оказать давление на Беларусь в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.

4 декабря министр министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что визит Шойгу в Минск может преследовать две цели. Это психологическая операция и подталкивание Лукашенко на конкретные действия по содействию войны против Украины.