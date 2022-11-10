Минобороны о выступлении Шойгу и Суровикина: Типичный пример российской пропаганды 10 ноября, 14:01 Сергей Шойгу (Фото:Handout via REUTERS)

В украинском Минобороны назвали выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего войной России против Украины Сергея Суровикина «типичным примером российской пропаганды».

Как заявила в ходе брифинга заместитель украинского министра обороны Анна Маляр, российской стороне верить нельзя, в чем Украина убеждалась неоднократно.

Маляр отметила, что с точки зрения пропаганды — это «показательный» кейс, сделанный в «лучших российских традициях».

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«Они все там выстроились, все видели это театрализованное действие. Это сигналы РФ, которые Москва подает внутреннему потребителю и на внешнюю аудиторию. Но еще раз повторюсь, россиянам верить нельзя», — сказала Маляр.

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

