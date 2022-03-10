«Крайне необходимы Украине». Шон Пенн обсудил с Андреем Ермаком вопрос польских самолетов 10 марта, 04:43 Цей матеріал також доступний українською Шон Пенн (Фото:Предоставлено пресс-службой 1+1)

Американский актер и кинорежиссер, лауреат Оскара Шон Пенн подчеркнул, что Украине необходимы польские самолеты для защиты от российского агрессора.

Об этом он написал в Twitter после разговора с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

«Только что разговаривал по телефону с руководителем Администрации Президента Зеленского Андреем Ермаком. Застрявшие где-то в бюрократической цепочке между нашим Белым домом и правительством Польши крайне нужные самолеты еще не доставлены в Украину», — написал Пенн.



При этом актер, который на момент начала войны в Украине находился в Киеве, добавил, что «общественный резонанс может найти выход».

8 марта в МИДе Польши заявили, что страна готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Сообщалось, что Штаты дальше могли передать эти истребители Украине. Однако в Пентагоне заявили, что выступают против такого шага.

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В Минобороны США заявили, что Россия может решить, что передача истребителей МиГ-29 Украине является эскалационным шагом.





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