«Нельзя опускать руки». Момент перспективы мира в Украине еще не наступил — Шольц 23 февраля, 21:24 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Шансов на мир в Украине в обозримом будущем пока нет, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, война может затянуться на длительное время с большим количеством жертв.

Об этом сообщает ZDF.

Он подчеркнул, что партнеры должны продолжать оказывать военную помощь Украине.

«Нельзя опускать руки в попытках изменить ситуацию. Необходимо продолжать поддерживать Украину оружием. Момент, который откроет перспективу мира, еще не наступил», — заявил он.

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В то же время Шольц снова защитил подход Германии к поставкам оружия в Украину.

«Мы намерены всегда действовать в согласии с нашими союзниками», — заявил политик.

Он подчеркнул, что выступает против всех тех, кто предлагает торопиться.

«Граждане нашей страны могут быть уверены, что меня не выставят дураком», — заявил канцлер.

22 февраля представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что несмотря на отсутствие каких-либо результатов, канцлер Германии Олаф Шольц продолжит звонить российскому диктатору Владимиру Путину.