Шольц пообещал поддерживать Украину до победы 1 декабря, 05:27 Олаф Шольц (Фото:John Macdougall/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет поддерживать Украину в борьбе с Россией до победы.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется: экономически, финансово, гуманитарно, через восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры - а также оружием", - заявил канцлер.

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Шольц уверен, что Россия не может и не выиграет войну, которая начала против Украины. Канцлер считает, что Украина защищает всю систему европейской безопасности. Он также отметил, что серьезно воспринимает ядерные опасности кремля.

"Но мы не позволим нас запугать. С этой целью федеральное правительство решило закупить истребители F-35 как часть немецкой ядерной программы", - заявил Шольц.