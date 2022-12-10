Шольц планирует продолжать переговоры с Путиным 10 декабря, 18:55 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bild.

По его словам, Путин вряд ли пойдет на уступки в войне против Украины, он намерен продолжать боевые действия.

«Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень четко дает понять, что речь идет о завоеваниях… Он хочет силой отвоевать часть украинской территории», — заявил Шольц.

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Канцлер считает, что такая позиция российского диктатора является странной на фоне потерь в рядах российской армии.

«Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Может быть, 100 тысяч», — добавил Шольц.

Он добавил, что несмотря на различиях во взглядах, переговоры с Путиным будут продолжаться и дальше.

Как уточняет издание, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем завершился взаимными обвинениями. Канцлер ФРГ осудил удары россиян по украинской инфраструктуре, а российский диктатор — «деструктивную линию государств Запада, включая Германию».

2 декабря Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвал его вывести войска РФ из Украины.