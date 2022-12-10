Шольц планирует продолжать переговоры с Путиным
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Bild.
По его словам, Путин вряд ли пойдет на уступки в войне против Украины, он намерен продолжать боевые действия.
«Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень четко дает понять, что речь идет о завоеваниях… Он хочет силой отвоевать часть украинской территории», — заявил Шольц.
Канцлер считает, что такая позиция российского диктатора является странной на фоне потерь в рядах российской армии.
«Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Может быть, 100 тысяч», — добавил Шольц.
Он добавил, что несмотря на различиях во взглядах, переговоры с Путиным будут продолжаться и дальше.
Как уточняет издание, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем завершился взаимными обвинениями. Канцлер ФРГ осудил удары россиян по украинской инфраструктуре, а российский диктатор — «деструктивную линию государств Запада, включая Германию».
2 декабря Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвал его вывести войска РФ из Украины.