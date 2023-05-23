Война РФ против Украины закончится членством Украины в Евросоюзе — Шольц 23 мая, 16:55 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Война России против Украины закончится тем, что наша страна станет полноправным членом Евросоюза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Die Welt.

По словам главы немецкого правительства, он уверен в том, что России не удастся одержать победу в войне против Украины.

Видео дня

«Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена», — подчеркнул Шольц.

Он также отметил что его партия социал-демократов, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.