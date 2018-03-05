"Шоколадного" грабителя банков приговорили к восьми годам тюрьмы

Серийный грабитель банков получил свое прозвище из-за конфет, которые он оставлял после ограбления

Голосеевский районный суд г. Киева приговорил к восьми годам лишения свободы 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области, который в течение десяти лет совершил не менее 22 разбойных нападений на банки.

Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина признан виновным по ч. ч. 3, 4 ст. 187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) УК Украины и приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие доказало причастность злоумышленника к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года, а именно 22 разбойных нападений на финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины и двух преступлений, связанных с незаконным обращением с боеприпасами.

По информации правоохранителей, осужденный награбил на общую сумму более 2 млн гривен.

Напомним, серийного грабителя банков задержали в июле 2017 года в Киеве. Он был известен тем, что оставлял кассирам финучреждений шоколадные конфеты. Сам преступник объяснил, что проводил экспроприацию - грабил "награбленное", а также жертвовал часть украденных средств на благотворительность.